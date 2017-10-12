Маргвелашвили: Как бы ни было трудно, мы не должны поддаваться на провокации России

12.10.2017 13:04 «Как бы ни было трудно, мы не должны поддаваться провокациям России» - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в своем выступлении на конференции по обороне и безопасности Грузии в Батуми.



Президент Грузии отметил, что наша страна избрала стратегическое терпение по отношению России, что включает несколько компонентов.



"Как бы это ни было трудно для нас, мы не должны поддаваться на провокации России, которые, как не раз оказалось, являются одним из механизмов политики России. Параллельно мы должны увеличить и углубить демократический ход в стране, чтобы не приостановить процессы интеграции в Европу и НАТО.



Грузия обязательно должна усилить свои вооруженные силы, и мы осуществляем это. Грузинские вооруженные силы в результате успешных реформ, и развития на каждом этапе переходят на более высокую степень, как с точки зрения совместимости с нашей стратегической целью, НАТО, так и с точки зрения обороноспособности нашей страны"- заявил президент Грузии.



По его словам, вооруженные силы Грузии с высокой квалификацией и усердием участвуют в международных миссиях.



"Важно также, что за эти 25 лет, как Грузия либо посредством гибридной войны, либо прямой агрессии является оккупированной, и пострадавшей от российской стороны, наша страна, как международный игрок, не сокращала ответственности.



Мы говорим это с гордостью. Вооруженные силы Грузии с чрезвычайно высокой квалификацией и усердием участвуют в международных миссиях, и сегодня Грузия является союзником НАТО в Афганистане, и страной-партнером Евросоюза, и наши военнослужащие осуществляют свою миссию в Африке"- заявил Георгий Маргвелашвили.

















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