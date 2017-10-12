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Президент Грузии помиловал 226 осужденных


12.10.2017   13:31
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили издал акт о помиловании 226 осужденных, среди них женщины и несовершеннолетние. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе.

Всего с 27 сентября по 4 октября комиссия по помилованию рассматривала дела 1406 осужденных. Решение относительно помилования президент принял на основе рекомендаций членов комиссии.

«Тюремные учреждения сегодня же покинет 141 человек, а 85-ти осужденным наказание было облегчено», — отметил Коридзе.

Акт помилования коснулся 13 женщин и двух несовершеннолетних осужденных. Из 13 женщин тюремные учреждения сегодня же покинут 12, а одному облегчили наказание.

Среди помилованных один отбывает бессрочное заключение, президент установил ему дату освобождения, отметил Коридзе.

Администрация президента уже отправила акт помилования в министерство по исполнению наказаний и пробации Грузии.






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