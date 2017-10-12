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Кобахидзе: Прагматичная политика Грузии в отношении России служит обеспечению национальной и глобальной стабильности


12.10.2017   13:32
Прагматичная политика Грузии в отношении России служит обеспечению национальной и глобальной стабильности, заявил спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Сегодня он выступил на открывшейся в Батуми 11-й конференции по обороне и безопасности.

Между Грузией и РФ нет дипотношений после августовской войны 2008 года. В 2012 году новые власти Грузии взяли курс на налаживание отношений с Россией, подчеркивая, что это не будет происходить за счет уступок в вопросе территориальной целостности страны.

«Грузия активно сотрудничает с региональными странами по разным стратегическим направлениям. Прагматичная политика Грузии в отношении России, а также политика мирного урегулирования конфликтов, которую четко поддерживают дружественные нам страны, служат обеспечению национальной и глобальной стабильности», — сказал Кобахидзе.

Глава парламента Грузии также заявил, что Грузия и весь современный мир стоят перед вызовами в сферах безопасности и мира.

«Грузия, как и весь современный цивилизованный мир, стоит перед важнейшими вызовами с точки зрения обеспечения мира и безопасности. Долгом каждого из нас является беречь мир, стабильность и безопасность, как в национальном, так и в глобальном масштабе», — добавил он.

К участникам конференции обратился и министр обороны Грузии Леван Изория, который заявил, что страна готова внести вклад в обеспечении безопасности Черноморского региона.

Еще летом 2016 года стало известно, что НАТО планирует активизировать свои усилия в Черном море и увеличить безопасность этого региона. В обеспечении безопасности черноморского региона планирует участвовать и Грузия, которая в начале 2017 года отправила в штаб-квартиру НАТО в Брюссель свои предложения.

«Грузия готова внести вклад в осуществлении нового видения НАТО о безопасности Черного моря, что еще больше будет способствовать нашему стремлению укрепиться в европейском и евроатлантическом пространстве», — сказал Изория.

По словам главы грузинского оборонного ведомства, для создания среды безопасности и стабильности в Грузии необходимо повышение боевой готовности, развитие оборонных возможностей и прочие реформы.

«Повышение боевой готовности, развитие оборонных возможностей, эффективное распределение ресурсов и углубление международного сотрудничества являются теми задачами, которыми мы усиливаем фактор сдерживания и создаем среду безопасности и стабильности», — добавил он.

Участников конференции поприветствовал и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Глава государства в своем выступлении уделил внимание необходимости сотрудничества Грузии со своими зарубежными партнерами для поддержания мира и стабильности в регионе.

Специально для участия в конференции по обороне и безопасности в Грузию прибыл спецпредставитель генерального секретаря НАТО в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Конференция по обороне и безопасности Грузии представляет собой уникальный форум на Южном Кавказе, в ходе которого должностные лица высокого ранга, эксперты, представители академических кругов, неправительственных организаций и СМИ обсуждают вопросы евроатлантической безопасности. Цель конференции — делиться опытом и углублять сотрудничеством в сферах обороны и безопасности.

"Новости-Грузия"





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