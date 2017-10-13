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Парламент преодолел вето президента по проекту конституционных изменений


13.10.2017   17:17
Парламент Грузии преодолел вето президента по проекту конституционных изменений.

Изначально на голосование было вынесен проект конституционных изменений, предложенный президентом, который большинство не поддержало – 8 «за» и 110 «против». После этого на голосование была вынесена первоначальная редакция конституционных изменений, которую большинство приняло 117 голосами против 7.

Также на голосование был вынесен проект конституции Аджарской Автономной Республики, по которому большинство преодолело вето президента и приняло первоначальную редакцию 117 голосами против 3.
Вето президента парламент обсуждал более 5 часов. С мотивированными замечаниями президента парламент ознакомила парламентский секретарь президента Анна Долидзе.

Напомним, что «Грузинская мечта» в гордом одиночестве приняла свои же конституционные поправки в третьем слушании 26 сентября.






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