ЦИК Грузии заявляет о готовности к выборам

13.10.2017 19:32 ЦИК Грузии полностью готов к выборам в органы местного самоуправления, заявила 13 октября на презентации промежуточного отчета председатель комиссии Тамар Жвания.



По её информации, в результате процесса перепроверки списков избирателей установлено, что на сегодняшний день право на участие в выборах имеют 3 442 455 избирателей, 54% из которых — женщины.



С 14 октября, ЦИК начнет готовить бюллетени и отпечатает в общей сложности около 11 млн экземпляров.



«На выборах в органы местного самоуправления гражданам Грузии предстоит избрать мэров четырех самоуправляемых городов, 59 самоуправляемых общин, а также свыше 2 058 членов сакребуло (собраний) самоуправляемых городов и общин», — сообщила Тамар Жвания.



Для участия в местных выборах ЦИК Грузии зарегистрировал всего 28 избирательных субъектов, 22 из которых — политические партии, пять избирательных блоков и одна инициативная группа (это группа, выдвинувшая кандидатом в мэры Тбилиси оппозиционного нынешним властям независимого кандидата Александра Элисашвили).



За пост мэра Тбилиси, по данным ЦИК, будут бороться 13 кандидатов. На пост мэра в четырех самоуправлямых городах претендуют в общей сложности 38 кандидатов.



По заявлению Тамар Жвания, комиссия проделала значительную работу по обеспечению безопасной и справедливой среды для выборов. С этой целью был составлен кодекс поведения, который вместе с ЦИК подписали представители 31 местной наблюдательной организации. Кроме того, был оформлен меморандум с МВД Грузии, а также меморандум с межправительственной комиссией по свободным и справедливым выборам и десятью местными неправительственными организациями.



Председателю ЦИК был задан вопрос о том, как отреагировала комиссия на проведенный в Тбилиси 29 сентября (в предвыборный период) футбольный матч с участием звезд мирового футбола. Неправительственные организации, оппозиция и независимые эксперты расценили это событие как предвыборный трюк правящей партии, направленный на поддержку ее кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе. Подобные обвинения небезосновательны, так как все участники этого матча — близкие друзья и бывшие одноклубники Кахи Каладзе. Наблюдатели и оппозиция после матча обратились в ЦИК с соответствующим заявлением и потребовали дать оценку этому факту и отреагировать на него.



Комментируя эти обвинения, Тамар Жвания заявила, что нарушения правил предвыборной кампании ни она, ни комиссия в данном случае не видят, поэтому никакой акт об административном правонарушении в связи с проведением матча составлен не был.



«Это не было мероприятие, организованное в целях поддержки избирательной кампании. Использование административных ресурсов и агитация имеет место тогда, когда само мероприятие организовано для предвыборных целей. Я лично никакого нарушения правил предвыборной кампании не вижу», — ответила председатель ЦИК.



Выборы в органы местного самоуправления в Грузии должны состояться 21 октября. Тамар Жвания пообещала продолжить периодическое информирование всех вовлеченных в избирательный процесс сторон с целью обеспечения соответствующей международным стандартам избирательной среды.















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