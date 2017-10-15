Маргвелашвили призвал Саакашвили уважать государственность Грузии

15.10.2017 18:03 Лидер украинской партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили должен уважать государственность Грузии, где он был президентом. Об этом нынешний президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в интервью телеканалу "Дождь".



"Он должен уважать государство. Не политическую структуру. Я не думаю, что он должен уважать президента или премьера, или парламент, но он должен уважать эту государственность, а не политиков, и с этой точки зрения относиться к Грузии и отвечать, кстати, на те вопросы, которые задает прокуратура", – сказал он.



По словам Маргвелашвили, Грузия для Саакашвили – "его страна, его родина".



"К сожалению, родина, от гражданства которой он отказался. Я думаю, если этот момент будет, что он будет уважать существующую государственность, все процессы будут развиваться адекватно", – отметил он.



На уточняющий вопрос, в чем должно выражаться уважение, глава грузинского государства ответил: "Хотя бы в том, чтобы отвечать на вопросы прокуратуры".



Маргвелашвили отказался комментировать претензии прокуратуры Грузии к Саакашвили.

"Потому что это дело прокуратуры, так, как они это видят", – сказал он.















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