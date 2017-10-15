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Маргвелашвили призвал Саакашвили уважать государственность Грузии


15.10.2017   18:03
Лидер украинской партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили должен уважать государственность Грузии, где он был президентом. Об этом нынешний президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в интервью телеканалу "Дождь".

"Он должен уважать государство. Не политическую структуру. Я не думаю, что он должен уважать президента или премьера, или парламент, но он должен уважать эту государственность, а не политиков, и с этой точки зрения относиться к Грузии и отвечать, кстати, на те вопросы, которые задает прокуратура", – сказал он.

По словам Маргвелашвили, Грузия для Саакашвили – "его страна, его родина".

"К сожалению, родина, от гражданства которой он отказался. Я думаю, если этот момент будет, что он будет уважать существующую государственность, все процессы будут развиваться адекватно", – отметил он.

На уточняющий вопрос, в чем должно выражаться уважение, глава грузинского государства ответил: "Хотя бы в том, чтобы отвечать на вопросы прокуратуры".

Маргвелашвили отказался комментировать претензии прокуратуры Грузии к Саакашвили.
"Потому что это дело прокуратуры, так, как они это видят", – сказал он.






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