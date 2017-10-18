Грузия может принять разные мероприятия Мюнхенской конференции безопасности

18.10.2017 13:01 Грузия в 2018-2019 годы, возможно, примет в гостях разные мероприятия Мюнхенской конференции по безопасности - заявили премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и заместитель председателя Мюнхенской конференции безопасности Бенедикт Франке на сегодняшней встрече в администрации правительства.



По информации администрации правительства, будет рассмотрена возможность, чтобы с данной целью были использованы "Конференция обороны и безопасности Грузии", или "Европейский путь Грузии", которые еще больше обогатят мероприятия Мюнхенской конференции безопасности.



По их же информации, данную возможность впервые рассмотрели на встрече премьер-министра Грузии и председателя Мюнхенской конференции безопасности Вольфганга Ишингера, состоявшегося во время официального визита Георгия Квирикашвили в Соединенных Штатах Америки.



Делегация Грузии под руководством премьер-министра ежегодно участвует в Мюнхенской конференции безопасности.



Георгий Квирикашвили уже приглашен на глобальный форум, который состоится в феврале 2018 года в Мюнхене.



Следует отметить, что конференция по безопасности в Мюнхене уже несколько десятков лет является главным глобальным форумом для обсуждения политики безопасности.



В феврале каждого года для обсуждения вызовов, связанных с безопасностью, конференция собирает более чем 450 человек, принимающих решение, мировых лидеров, неправительственные и международные организации, представителей бизнеса, СМИ, и гражданского общества.



Параллельно Мюнхенской конференции безопасности проводятся многие мероприятия высокого уровня на разные актуальные темы.



На сегодняшней встрече заместителя председателя Мюнхенской конференции безопасности и премьер-министра также разговор коснулся значительного сотрудничества между Грузией и Германией, которое еще больше активизировалось в последний период.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

