Прокуратура Грузии подтверждает передачу Нидерландам ракеты «Бук»

18.10.2017 14:19 Прокуратура распространила заявление в связи с передачей Грузией ракеты «Бук» Нидерландам



Главная прокуратура Грузии распространила комментарий в связи с передачей Нидерландам ракеты зенитно-ракетного комплекса "Бук" Грузией.



В ведомстве заявили, что 27 января 2016 года Министерство безопасности и юстиции Королевства Нидерландов обратилось к Главной прокуратуре Грузии с ходатайством об оказании правовой помощи.



"В делопроизводстве Национальной службы расследования уголовных дел Национальной полиции Голландии находится уголовное дело, касающееся авиакатастрофы пассажирского самолета рейса "MH17" Амстердам Куала-Лумпур, принадлежащего авиалиниям Малайзии, происшедшего 17 июля 2014 года в Донбасском регионе (Украина).



В рамках упомянутого уголовного дела, на основании Европейской конвенции 1959 года "О взаимной помощи по уголовным делам" и ее дополнительных протоколов, Министерство безопасности и юстиции Королевства Нидерландов 27 января 2016 года обратилось с ходатайством к Главной прокуратуре Грузии об оказании правовой помощи. По упомянутому ходатайству, наряду с другими действиями запрашивалась поставка голландской стороне одного экземпляра ракеты системы "BUK" типа "9M38M1".



Соответственно обязательствам, определенным названными международными договорами, и резолюции 2166 Совета безопасности ООН, сторона Грузии удовлетворила указанное ходатайство, и нидерландской стороне была оказана соответствующая правовая помощь"- заявили в прокуратуре.



Грузия передала Нидерландам для расследования катастрофы "Боинга", сбитого в Украине, ракету зенитно-ракетного комплекса "Бук"- сообщает телекомпания RTL Nieuws.



По сообщению телекомпании, 21 февраля текущего года представители Службы военной разведки и Службы безопасности Нидерландов прибыли в Грузию на грузовом самолете Hercules.



В Грузии им передали ракету комплекса "Бук". На следующий день самолет вернулся в Нидерланды, и доставил ракету на одну из нидерландских военных авиабаз. Эту информацию подтвердил представитель прокуратуры Нидерландов. По его словам, Нидерланды обратились за помощью к Грузии, поскольку хотели раздобыть как можно больше информации по делу катастрофы рейса.















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