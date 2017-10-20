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В тюрьмах Грузии откроется 10 избирательных участков


20.10.2017   15:04
Для проведения выборов в органы местного самоуправления в тюрьмах Грузии откроется 10 избирательных участков. По информации министерства исполнения наказаний и пробации Грузии, для обеспечения участия в голосовании всех имеющих право голоса избирателей в остальные тюремные учреждения будет доставлена переносная избирательная урна.

Согласно законодательству Грузии, право на участие в выборах имеют лица, осужденные и отбывающие наказание за менее тяжкие преступления. Так как выборы проводятся в пропорциональном, а также мажоритарном порядке и отдельно проводятся выборы мэров, в мажоритарных выборах примут участие только те заключенные, место регистрации и фактическое местонахождение которых расположено на территории одного и того же избирательного округа.
Процессом выборов в учреждениях пенитенциарной системы будет руководить ЦИК Грузии, а наблюдать за процессом голосования будут как местные, так и международные организации.

«Министерство исполнения наказаний и пробации обеспечит проведение избирательного процесса в подчиненных ему учреждениях в мирной и свободной среде», — заявляют в министерстве.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии назначены на 21 октября. Население страны будет выбирать членов местных собраний, руководителей администраций и мэров городов. На участие в этих выборах в ЦИК Грузии зарегистрированы 22 партии, пять избирательных блоков и одна инициативная группа.






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