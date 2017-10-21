Edison Research: Каладзе - 54%, Удумашвили - 15%

21.10.2017 20:15 Стали известны первые результаты эгзит-поллов, проведенных компанией "Edison Research" по заказу телекомпании "Рустави 2".



Согласно опубликованным результатам, кандидат от "Грузинской мечты" Каха Каладзе набирает 54%, его конкурент из "Единого национального движения" Заал Удумашвили - 15%, независимый кандидат Алеко Элисашвили - 14%.



По партийным списком "Грузинская мечта" набрала 58%, "Единое национальное движение" - 16%, "Европейская Грузия" - 9%.



Результаты охватывают данные на 18:00.



"Edison Research" является известной и авторитетной в мире американской организацией.















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