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Наблюдатели Совета Европы указали на возможные нарушения на выборах в Грузии
22.10.2017 22:18
Миссия наблюдателей Совета Европы (СЕ) заявила о возможных фактах использования административного ресурса на выборах в органы местной власти в Грузии.
По словам руководителя наблюдательской миссии СЕ Стюарта Диксона, к ним поступили сразу несколько сообщений о подобных нарушениях.
«Доказать подобные обвинения непросто. Это такая проблема, которая фиксируется не только в Грузии, и мы готовим для этого руководство для местных представительств Совета Европы в странах-участницах. Конечно, мы с нетерпением ждем сотрудничества с грузинскими властями по этому вопросу», — сказал Диксон на брифинге.
Вместе с тем, он отметил, что, в целом, выборы 21 октября прошли в мирной среде.
«День выборов прошел в мирной обстановке… Члены комиссии соблюдали избирательные процедуры», — добавил Диксон.
Делегация СЕ осуществляла мониторинг голосования на 30 участках в масштабах все страны. Всего в Грузии было открыто 3 тысячи 644 участка.
Накануне граждане Грузии выбирали 64 мэров городов и районов, а также депутатов 64 сакребуло. В выборах участвовали 22 партии и пять избирательных блоков, а также независимые кандидаты.
Согласно предварительным итогам выборов, правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу практически во всех регионах страны.
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