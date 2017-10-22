Наблюдатели Совета Европы указали на возможные нарушения на выборах в Грузии

22.10.2017 22:18 Миссия наблюдателей Совета Европы (СЕ) заявила о возможных фактах использования административного ресурса на выборах в органы местной власти в Грузии.



По словам руководителя наблюдательской миссии СЕ Стюарта Диксона, к ним поступили сразу несколько сообщений о подобных нарушениях.



«Доказать подобные обвинения непросто. Это такая проблема, которая фиксируется не только в Грузии, и мы готовим для этого руководство для местных представительств Совета Европы в странах-участницах. Конечно, мы с нетерпением ждем сотрудничества с грузинскими властями по этому вопросу», — сказал Диксон на брифинге.



Вместе с тем, он отметил, что, в целом, выборы 21 октября прошли в мирной среде.



«День выборов прошел в мирной обстановке… Члены комиссии соблюдали избирательные процедуры», — добавил Диксон.



Делегация СЕ осуществляла мониторинг голосования на 30 участках в масштабах все страны. Всего в Грузии было открыто 3 тысячи 644 участка.



Накануне граждане Грузии выбирали 64 мэров городов и районов, а также депутатов 64 сакребуло. В выборах участвовали 22 партии и пять избирательных блоков, а также независимые кандидаты.



Согласно предварительным итогам выборов, правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу практически во всех регионах страны.















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