Президент о выборах: Устранение пробелов важно для демократии

23.10.2017 12:32 По словам президента Грузии Георгия Маргвелашвили, чрезвычайно важным для грузинской демократии является устранить, и предусмотреть пробелы, выявленные в процессе выборов. Президент отзывается на выборы местного самоуправления.



"В Грузии состоялись выборы самоуправления 2017 года. В общем итоге выборы прошли в спокойной обстановке, однако было много пробелов, устранение которых является чрезвычайно важным для грузинской демократии. Я поздравляю мэров, избранных в самоуправляющихся городах, победивших партий, и мажоритарных кандидатов. Желаю им успешной деятельности, а полученная в выборах поддержка народа должна быть выражена в урегулировании проблем этих людей.



Должен поблагодарить международные и местные наблюдательские миссии за высокий интерес, проявленный к выборам самоуправления, и квалифицированный мониторинг. Надеюсь, что второй тур выборов тоже пройдет в спокойной обстановке, и активность избирателя будет высокой"- говорится в заявлении президента.



Выборы местного самоуправления в Грузии состоялись в субботу 21 октября.















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