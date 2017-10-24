Новая система авторизации облегчит гражданам въезд в шенгенскую зону - замглавы МИД Грузии

24.10.2017 15:45



По его словам, прохождение предварительной авторизации сократит вероятность возвращения с границы. Заместитель министра призывает общество, не отождествлять систему европейской пассажирской информации и авторизации (



"Это действительно не усложнит поездку в шенгенскую зону, в определенной степени, наверное, облегчит исходя из того, что по состоянию на сегодня, если у гражданина могла создаться проблема на границе в контексте возвращения назад, после заполнения этой аппликации такая вероятность еще больше снизится. Соответственно, будут сэкономлены средства и время. Думаю, не стоит относиться к этому критически. Просто Евросоюз старается усилить свою внутреннюю безопасность, и принимает подобные меры, они уже давно есть у Соединенных Штатов Америки. Когда гражданин Евросоюза отправляется в Америку, у него не спрашивают визу, но он тоже заполняет в интернете несколько страницы вопросника, и ждет ответа. Поэтому я призываю общество, не отождествлять это с возвращением к визам. Это не виза, это абсолютно другой формат, и гораздо меньше требований. Я бы его не назвал даже простым вопросником, исходя из того, что все-таки надо ждать ответа от соответствующих европейских служб, однако это не означает брать визу, или что-либо подобное"- заявил Вахтанг Махароблишвили.



Замминистра подчеркнул, что новая регуляция все еще находится в процессе рассмотрения, и никто не знает, сколько будут продолжаться консультации. На данном этапе Евросоюз преследует целью ввести ETIAS с 2020 года, но пока это ни факт.



Напомним, что комитет гражданской свободы, правосудия, и внутренних дел Европарламента (LIBE) 19 октября поддержал проект новых регуляций, согласно которым гражданам третьих стран, возможно, придется проходить авторизацию для безвизового передвижения в шенгенской зоне.



Европейская пассажирская информация и система авторизации (ETIAS) включает регистрацию на специально созданной веб-странице, заполнение персональных данных, в том числе загрузку документации, подтверждающую учебу и работу, и уплату стоимости аппликации - 10 евро. Аппликант получит подтверждение или отказ в связи с въездом в зону Шенген максимум через 72 часа. В то же время авторизация будет действовать в течение 3 лет. А молодые люди до 18 лет, граждане выше 60 лет, студенты и исследователи освобождаются от налога на аппликацию.



В случае окончательного утверждения данные регуляции заработают с 2020 года.





По мнению заместителя министра иностранных дел Грузии Вахтанга Махароблишвили, новая система авторизации не осложнит, а облегчит гражданам въезд в зону Шенген.По его словам, прохождение предварительной авторизации сократит вероятность возвращения с границы. Заместитель министра призывает общество, не отождествлять систему европейской пассажирской информации и авторизации ( ETIAS ) с возвращением виз."Это действительно не усложнит поездку в шенгенскую зону, в определенной степени, наверное, облегчит исходя из того, что по состоянию на сегодня, если у гражданина могла создаться проблема на границе в контексте возвращения назад, после заполнения этой аппликации такая вероятность еще больше снизится. Соответственно, будут сэкономлены средства и время. Думаю, не стоит относиться к этому критически. Просто Евросоюз старается усилить свою внутреннюю безопасность, и принимает подобные меры, они уже давно есть у Соединенных Штатов Америки. Когда гражданин Евросоюза отправляется в Америку, у него не спрашивают визу, но он тоже заполняет в интернете несколько страницы вопросника, и ждет ответа. Поэтому я призываю общество, не отождествлять это с возвращением к визам. Это не виза, это абсолютно другой формат, и гораздо меньше требований. Я бы его не назвал даже простым вопросником, исходя из того, что все-таки надо ждать ответа от соответствующих европейских служб, однако это не означает брать визу, или что-либо подобное"- заявил Вахтанг Махароблишвили.Замминистра подчеркнул, что новая регуляция все еще находится в процессе рассмотрения, и никто не знает, сколько будут продолжаться консультации. На данном этапе Евросоюз преследует целью ввести ETIAS с 2020 года, но пока это ни факт.Напомним, что комитет гражданской свободы, правосудия, и внутренних дел Европарламента (LIBE) 19 октября поддержал проект новых регуляций, согласно которым гражданам третьих стран, возможно, придется проходить авторизацию для безвизового передвижения в шенгенской зоне.Европейская пассажирская информация и система авторизации (ETIAS) включает регистрацию на специально созданной веб-странице, заполнение персональных данных, в том числе загрузку документации, подтверждающую учебу и работу, и уплату стоимости аппликации - 10 евро. Аппликант получит подтверждение или отказ в связи с въездом в зону Шенген максимум через 72 часа. В то же время авторизация будет действовать в течение 3 лет. А молодые люди до 18 лет, граждане выше 60 лет, студенты и исследователи освобождаются от налога на аппликацию.В случае окончательного утверждения данные регуляции заработают с 2020 года.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

