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В 2017 году из Европы депортированы 1545 граждан Грузии


25.10.2017   14:56
Соглашение между Евросоюзом и Грузией о реадмиссии нелегалов коснулось 8148 граждан Грузии. Согласно данным МВД, статистика реадмиссии постоянно растет. В большинстве случаев грузинская сторона отвечает согласием на поступившие заявки о реадмиссии.

Как пояснили в МВД, случаи отказа в основном связаны с тем, что лица, о реадмиссии которых поступила заявка, не являются гражданами Грузии.

В 2011 году реадмиссия коснулась 548 граждан Грузии, в 2012 году — 929 граждан, в 2013 году — 1080 граждан, в 2014 году — 1181 граждан, в 2015 году — 1265 граждан, в 2016 году — 1600 граждан, а за девять месяцев этого года — 1545 граждан.

В рамках реадмиссии нелегально проживающих граждан Грузии вернули из 23 стран ЕС. Больше всего — 2993 человек — вернули из Германии. Далее идут Греция (938), Франция (881), Австрия (572), Бельгия (501), Швеция (451), Испания (435), Нидерланды (416), Литва (254), Италия (235), Польша (211), Великобритания (73), Венгрия (34), Португалия (26), Болгария (25), Кипр (24), Словакия (20), Финляндия (17), Чехия (12), Румыния (10), Ирландия (9), Эстония (6), Люксембург (2).






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