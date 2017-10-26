Грузия будет иметь новых послов в девяти странах

26.10.2017 16:29 Министерство иностранных дел назвало сегодня новых послов в девять государств - Швейцарии, Испании, Норвегии, Катаре, Аргентине, Индонезии, Беларуси, Эфиопии и ЮАР.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили уже подписал представление президенту кандидатов в послы на утверждение. Президент Грузии провел встречу с кандидатами сегодня.



Кандидатами в послы названы:



Швейцария - Давид Джалагания, с 2008 года по сегодняшний день занимал должность заместителя министра иностранных дел Грузии. С 200 по 2008 занимал разные руководящие посты в МИД, в 1996-2000 годах занимал разные руководящие посты, в том числе должность заместителя министра в Министерстве торговли и экономики.



Испания: Илья Гиоргадзе. В 2012-2017 годах занимал должность посла Грузии в Румынии. В 2004-2005 годах занимал должность главы департамента международной безопасности в Совбезе Грузии. В 2001-2004 годах был директором программы юридической реформы и антикоррупционной программы в American Bar Association.



Норвегия: Майя Кипшидзе. С 2012 года возглавляла Центр дипломатического обучения при МИД. В 2010-2012 годах член совета медиа-проектов фонда "Открытое общество - Грузия". В 2006-2011 годах была заместителем директора British Council. В 1996-2006 годах работала в посольстве Великобритании в Грузии.



Беларусь: Валерий Кварацхелия. В 2014-2017 годах был заместителем министра здравоохранения Грузии. В 2004-2014 годах работал в частном секторе. В 1999-2003 был депутатом парламента Грузии.



Катар: Николоз Ревазишвили. В 2009-2017 годах занимал разные должности в МИД Грузии. С февраля 2017 года по сей день является директором департамента Средней Азии и Африки в МИД Грузии.



Аргентина: Ираклий Курашвили. В 2012-2017 годах занимал должность посла Грузии в Швейцарии. Он является опытным дипломатом, который занимал разные позиции в МИД Грузии с 1995 года.



Эфиопия: Зураб Двалишвили. Заместитель директора департамента Средней Азии и Африки в МИД Грузии с января 2017 года. Занимал разные должности в МИД с 1994 года. В 1997-2001 годах работал в миссии ОБСЕ.



Индонезия: Ираклий Асашвили. Генеральный консул Грузии в Турции до сентября 2017 года. Занимал разные должности в МИД Грузии с 1999 года.



ЮАР: Бека Двали. Был послом Грузии в ЮАР с 2012 года по сегодняшний день. Работате в МИД с 2000 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

