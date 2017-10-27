Конгресс США: Грузия должна больше работать для сохранения демократии

27.10.2017 14:08



«За последние два с половиной десятилетия Грузия превратилась в региональную модель демократии и свободы. Грузия также зарекомендовала себя преданным союзником США. Наши страны построили стратегическое партнерство на фундаменте из общих ценностей. В качестве председателя группы друзей Грузии в Конгрессе США я выступаю за углубление связей между нашими странами», — сказал Тед По, отметив, что двухсторонние инвестиции и торговля являются лучшей площадкой для расширения существующего сотрудничества.



Одновременно авторы резолюции указали на недостатки, существующие сегодня в сферах государственного управления и экономики Грузии.



«В последние годы американские компании выражают большую озабоченность в отношении бизнес-среды Грузии, указывая на существование бюрократических проволочек и заявляя о сохраняющийся коррупции в некоторых областях грузинского правительства», — подчеркнул По.



Республиканец добавил, что «как истинный друг Грузии» считает необходимым «не только отметить прогресс Тбилиси, но и указать на необходимость большей работы для того, чтобы предотвратить отступление от Грузии от своей демократической траектории».



«Резолюция подтверждает наши прочные связи с народом и правительством Грузии, а также в одинаковой степени служит посылом для американских компаний, работающих в стране», — добавил председатель группы друзей Грузии в Конгрессе США.



В резолюции выражается поддержка Грузии в мирном исходе диалога с Россией. В ней отмечается, что регионы Грузии Абхазия и т.н. Южная Осетия остаются под российской оккупации, и призывает Россию "прекратить оккупацию суверенной территории Грузии".



В резолюции также выражена поддержка стремлениям Грузии по вступлению в НАТО и подчеркнута роль грузинских служащих и их семей, внесших свой вклад в борьбе за свободу.



Также выражена поддержка институциональным реформам в Грузии, свободе, территориальной независимости и интеграции в евро-атлантические институты.



Резолюция призывает правительство Грузии усилить верховенство закона в связи со взятыми контрактными обязательствами и защитой интеллектуальных прав.



Американские конгрессмены подготовили двухпартийную резолюцию в поддержку Грузии . Авторами документа, который касается существующего сотрудничества США и Грузии, стали республиканец Тед По и демократ Джим Грин.«За последние два с половиной десятилетия Грузия превратилась в региональную модель демократии и свободы. Грузия также зарекомендовала себя преданным союзником США. Наши страны построили стратегическое партнерство на фундаменте из общих ценностей. В качестве председателя группы друзей Грузии в Конгрессе США я выступаю за углубление связей между нашими странами», — сказал Тед По, отметив, что двухсторонние инвестиции и торговля являются лучшей площадкой для расширения существующего сотрудничества.Одновременно авторы резолюции указали на недостатки, существующие сегодня в сферах государственного управления и экономики Грузии.«В последние годы американские компании выражают большую озабоченность в отношении бизнес-среды Грузии, указывая на существование бюрократических проволочек и заявляя о сохраняющийся коррупции в некоторых областях грузинского правительства», — подчеркнул По.Республиканец добавил, что «как истинный друг Грузии» считает необходимым «не только отметить прогресс Тбилиси, но и указать на необходимость большей работы для того, чтобы предотвратить отступление от Грузии от своей демократической траектории».«Резолюция подтверждает наши прочные связи с народом и правительством Грузии, а также в одинаковой степени служит посылом для американских компаний, работающих в стране», — добавил председатель группы друзей Грузии в Конгрессе США.В резолюции выражается поддержка Грузии в мирном исходе диалога с Россией. В ней отмечается, что регионы Грузии Абхазия и т.н. Южная Осетия остаются под российской оккупации, и призывает Россию "прекратить оккупацию суверенной территории Грузии".В резолюции также выражена поддержка стремлениям Грузии по вступлению в НАТО и подчеркнута роль грузинских служащих и их семей, внесших свой вклад в борьбе за свободу.Также выражена поддержка институциональным реформам в Грузии, свободе, территориальной независимости и интеграции в евро-атлантические институты.Резолюция призывает правительство Грузии усилить верховенство закона в связи со взятыми контрактными обязательствами и защитой интеллектуальных прав.











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