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Парламентское большинство возможно инициирует конституционные поправки уже сегодня
30.10.2017 10:26
Новые конституционные изменения будут инициированы, предположительно, на сегодняшнем заседании бюро парламента.
Речь идет о внесении изменений в ново принятую парламентом Конституцию, которые касаются разового допуска избирательных блоков – на парламентских выборах 2020 года, отмены системы «бонусов», исправления статьи о свободе вероисповедания и полномочий Конституционного суда в связи с выборами.
После инициирования проекта создастся комиссия по всенародному обсуждению, которая будет работать в течение одного месяца.
Как заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе, проект конституционных изменений в двух чтениях будет принят до 15 декабря. В третьем чтении проект примут на весенней сессии.
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