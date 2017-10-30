Парламентское большинство возможно инициирует конституционные поправки уже сегодня

30.10.2017 10:26 Новые конституционные изменения будут инициированы, предположительно, на сегодняшнем заседании бюро парламента.



Речь идет о внесении изменений в ново принятую парламентом Конституцию, которые касаются разового допуска избирательных блоков – на парламентских выборах 2020 года, отмены системы «бонусов», исправления статьи о свободе вероисповедания и полномочий Конституционного суда в связи с выборами.

После инициирования проекта создастся комиссия по всенародному обсуждению, которая будет работать в течение одного месяца.



Как заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе, проект конституционных изменений в двух чтениях будет принят до 15 декабря. В третьем чтении проект примут на весенней сессии.















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