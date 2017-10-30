Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламентское большинство возможно инициирует конституционные поправки уже сегодня


30.10.2017   10:26
Новые конституционные изменения будут инициированы, предположительно, на сегодняшнем заседании бюро парламента.

Речь идет о внесении изменений в ново принятую парламентом Конституцию, которые касаются разового допуска избирательных блоков – на парламентских выборах 2020 года, отмены системы «бонусов», исправления статьи о свободе вероисповедания и полномочий Конституционного суда в связи с выборами.
После инициирования проекта создастся комиссия по всенародному обсуждению, которая будет работать в течение одного месяца.

Как заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе, проект конституционных изменений в двух чтениях будет принят до 15 декабря. В третьем чтении проект примут на весенней сессии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Объем перевозок грузов по БТК в 2030 году достигнет 17 млн тонн, пассажиров – 3 млн человек - Эрдоган
В третьем квартале 2017 года рост ВВП составил 4,4%
Алиев: «Баку-Тбилиси-Карс – самый надежный и кратчайший путь между Европой и Азией»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Представители аппарата Госминистра по делам примирения возложили цветы к памятнику Дмитрия Гулия
В Абхазию завезли ядохимикаты для борьбы с мраморным клопом
Правительство Грузии создает программу защиты и развития абхазского языка
Потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 9% - глава «Черноморэнерго»
Три человека попали в больницу после ДТП в Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Григорян: ЕС готов подписать новое соглашение с Арменией
Бинали Йылдырым: Эта дорога в географии Евразии также объединит и культуры
ЕС: Открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс – большой шаг в системе транспортных узлов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна