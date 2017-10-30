Джанелидзе: Вопрос экстардиции Саакашвили относится к обычному правовому контексту

30.10.2017 13:08 Министр иностранных дел Грузии сделал комментарий по поводу заявления экс-президента Михеила Саакашвили о том, что Генпрокуратура Украины запустила процесс по его экстрадиции в Грузию. Глава МИД Грузии заявил, что это дело относится «к обычному правовому контексту».



"Ответ правительства Грузии на этот вопрос однозначный. У этого вопроса есть правовое измерение, и все шаги будут сделаны соответствующе"- заявил Джанелидзе.



Напомним, что по информации Михеила Саакашвили, Генеральная прокуратура Украины начала сбор документов для его экстрадиции в Грузию.



















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