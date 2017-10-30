Запрос Украине об экстрадиции Саакашвили остается в силе – министр юстиции Грузии

30.10.2017 23:16 В последнее время между Грузией и Украиной не было диалога относительно экстрадиции бывшего грузинского президента, а ныне – украинского политика Михеила Саакашвили, однако поданные ранее экстрадиционные запросы действительны. Об этом заявила журналистам в Тбилиси министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, сообщает телеканал Rustavi 2.



"Вся документация отправлена в 2014–2015 годах. Наш запрос о выдаче по-прежнему остается в силе", – сказала она.



Заместитель генерального прокурора Грузии Гиорги Гогадзе добавил, что Тбилиси ждет от Киева "эффективных шагов" относительно экстрадиции Саакашвили.















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