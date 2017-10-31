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МВД Азербайджана обвиняет радио «Азадлыг» в провокации по ситуации в Грузии


31.10.2017   16:50
Министерство внутренних дел Азербайджана выступило со специальным заявлением относительно новой провокации азербайджанской редакции радио «Свобода». Напомним, ранее был опубликован видеосюжет трехгодичной давности о конфликте между азербайджанцами и сванами в Грузии в Гардабани, который якобы произошел 26 октября сего года.

Министерство внутренних дел расценивает дезинформацию, как провокацию, поскольку радио «Свобода» распространила сюжет Общественного телевидения Грузии, снятый в мае 2014 года, и выдала его за нынешние события.

«МВД Азербайджана с целью выяснения обстоятельств указанного вопроса немедленно обратилось к МВД Грузии. Грузинские коллеги заверили МВД Азербайджана, что 26 октября 2017 года никаких инцидентов в Гардабани между азербайджанцами и сванами зафиксировано не было. Представленный радио «Азадлыг» инцидент произошел в мае 2014 года. Радио выдало сюжет трехлетней давности за сегодняшнюю новость, и это в лишний раз подтверждает провокационную сущность этого СМИ. Авторы провокации не случайно распространили эту информацию в день визита грузинского премьер-министра в Азербайджан – в этот день состоялось открытие исторически важного проекта Баку – Тбилиси – Карс. Цель данной провокации связана с попытками внести раздор между азербайджанцами и грузинами. Однако, все попытки поссорить два братских народ обречены. Запуск проекта железной дороги Баку – Тбилиси – Карс и историческая церемония открытия, состоявшейся вчера в Баку, еще раз подтверждают, насколько крепки отношения дружбы и братства между азербайджанским и грузинским народами», - говорится в заявлении МВД Азербайджана.

Ранее общественный вещатель Грузии направил в редакцию радио «Свобода» протест в связи с размещением на сайте азербайджанской редакции «Азадлыг» видеосюжета трехлетней давности о столкновениях между азербайджанцами и сванами в грузинском районе Гардабани. Об этом haqqin.az сообщила помощник гендиректора ОТВ Грузии Рамиля Алиева.

«К сожалению, до сих пор редакция американского радио не удалила фейковую новость. И это вызывает непонимание как в политических кругах Грузии, так и среди азербайджанского населения нашей страны. Мы требуем срочно удалить провокационную информацию и принести извинения Общественному ТВ Грузии, грузинскому и азербайджанскому народам», - говорится в экстренном заявлении ОВГ Грузии.






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