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Россия вошла в десятку по количеству нерасследованных убийств журналистов
01.11.2017 17:31
Россия вошла в десятку стран, где власти не расследуют убийства журналистов. Неправительственная организация "Комитет по защите журналистов" опубликовала "Глобальный индекс безнаказанности-2017". Россия в нем заняла 9-е место. Возглавляют список Сомали и Сирия.
По данным экспертов, за последние десять лет в России убили 9 журналистов, заказчики преступления до сих не найдены.
По числу нераскрытых убийств журналистов Россия опередила Бангладеш, Нигерию и Индию, считают в "Комитете по защите журналистов".
При составлении списка "Комитет по защите журналистов" проанализировал все убийства журналистов, совершенные в мире за последние десять лет. В индекс включены только те страны, у которых за указанный период по пять и более нераскрытых дел.
В этом году были убиты журналисты Дмитрий Попков и Николай Андрущенко.
Андрущенко умер в апреле этого года в петербургской больнице , куда его доставили с черепно-мозговой травмой, предположительно, после избиения. Личности и мотивы нападавших до сих пор не установлены. Андрущенко был сооснователем и редактором газеты "Новый Петербург", он занимался публикациями о неэффективной борьбе с коррупцией в городе.
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