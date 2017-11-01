Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россия вошла в десятку по количеству нерасследованных убийств журналистов


01.11.2017   17:31
Россия вошла в десятку стран, где власти не расследуют убийства журналистов. Неправительственная организация "Комитет по защите журналистов" опубликовала "Глобальный индекс безнаказанности-2017". Россия в нем заняла 9-е место. Возглавляют список Сомали и Сирия.

По данным экспертов, за последние десять лет в России убили 9 журналистов, заказчики преступления до сих не найдены.

По числу нераскрытых убийств журналистов Россия опередила Бангладеш, Нигерию и Индию, считают в "Комитете по защите журналистов".

При составлении списка "Комитет по защите журналистов" проанализировал все убийства журналистов, совершенные в мире за последние десять лет. В индекс включены только те страны, у которых за указанный период по пять и более нераскрытых дел.

В этом году были убиты журналисты Дмитрий Попков и Николай Андрущенко.

Андрущенко умер в апреле этого года в петербургской больнице , куда его доставили с черепно-мозговой травмой, предположительно, после избиения. Личности и мотивы нападавших до сих пор не установлены. Андрущенко был сооснователем и редактором газеты "Новый Петербург", он занимался публикациями о неэффективной борьбе с коррупцией в городе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии открывается магазин всемирно известного шведского ритейлера
«БТК принесет прогресс Южному Кавказу и Средней Азии» - эксперты
SOCAR назвала объемы экспорта газа в Грузию и Турцию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Возвращение к этническим корням, или политика вытеснения в Абхазии?
«Крымизация Абхазии» - Если это будет продолжаться, у них нет никаких перспектив
Представители аппарата Госминистра по делам примирения возложили цветы к памятнику Дмитрия Гулия
В Абхазию завезли ядохимикаты для борьбы с мраморным клопом
Правительство Грузии создает программу защиты и развития абхазского языка
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Иран предлагает Азербайджану использовать национальные валюты в расчетах при взаимной торговле
Лидеры РФ, Ирана и Азербайджана проводят трехстороннюю встречу, по ее окончании ожидается совместное заявление
На Северном Кавказе построят 13 школ на деньги из резервного фонда
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна