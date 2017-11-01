Экс-шеф военной полиции Грузии Мегис Кардава задержан на украинской границе - СМИ

01.11.2017 17:55 В Киеве задержан бывший глава Военной полиции Грузии Мегис Кардава. Как сообщает "Первый канал" Общественного вещателя Грузии, он направлялся в Украину из Турции и был задержан на границе.



Мегис Кардава разыскивается по красному циркуляру Интерпола по запросу Грузии. Он заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.















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