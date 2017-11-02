Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бюро парламента Грузии представлен проект конституционных изменений


02.11.2017   14:42
Бюро парламента Грузии представлен проект конституционных изменений Конституционные изменения, которые планируется отобразить в Конституции Грузии, инициированы в парламенте страны.

На сегодняшнем заседании бюро был представлен проект, подписанный 116-тью депутатами, который предполагает разово допуск избирательных блоков к парламентским выборам 2020 года, упразднение «бонусной» системы, поправку статьей о свободе вероисповедания и полномочиях Конституционного суда в связи с выборами.

С учетом регламента, парламентскому комитету по процедурным вопросам и правилам поручена проверка подлинности депутатских подписей, для этого у комитета есть недельный срок.

Как только будет подтверждена подлинность подписей, будет создана комиссия по всенародному обсуждению конституционных изменений, которая проработает один месяц.

Большинство планирует принять конституционные изменения в двух чтениях до 15-го декабря.
В третьем чтении проект будет принят на весенней сессии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии открывается магазин всемирно известного шведского ритейлера
«БТК принесет прогресс Южному Кавказу и Средней Азии» - эксперты
SOCAR назвала объемы экспорта газа в Грузию и Турцию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ГПЦ и РПЦ создадут рабочую группу по ситуации в оккупированной Абхазии
Возвращение к этническим корням, или политика вытеснения в Абхазии?
«Крымизация Абхазии» - Если это будет продолжаться, у них нет никаких перспектив
Представители аппарата Госминистра по делам примирения возложили цветы к памятнику Дмитрия Гулия
В Абхазию завезли ядохимикаты для борьбы с мраморным клопом
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Чечни выступил за захоронение тела Ленина
Прокуратура: Мегиса Кардава задержали в Украине по просьбе Тбилиси
Патриарх Кирилл пригласил Илию Второго посетить Москву
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна