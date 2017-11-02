|
Бюро парламента Грузии представлен проект конституционных изменений
02.11.2017 14:42
Бюро парламента Грузии представлен проект конституционных изменений Конституционные изменения, которые планируется отобразить в Конституции Грузии, инициированы в парламенте страны.
На сегодняшнем заседании бюро был представлен проект, подписанный 116-тью депутатами, который предполагает разово допуск избирательных блоков к парламентским выборам 2020 года, упразднение «бонусной» системы, поправку статьей о свободе вероисповедания и полномочиях Конституционного суда в связи с выборами.
С учетом регламента, парламентскому комитету по процедурным вопросам и правилам поручена проверка подлинности депутатских подписей, для этого у комитета есть недельный срок.
Как только будет подтверждена подлинность подписей, будет создана комиссия по всенародному обсуждению конституционных изменений, которая проработает один месяц.
Большинство планирует принять конституционные изменения в двух чтениях до 15-го декабря.
В третьем чтении проект будет принят на весенней сессии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна