Бюро парламента Грузии представлен проект конституционных изменений

02.11.2017 14:42 Бюро парламента Грузии представлен проект конституционных изменений Конституционные изменения, которые планируется отобразить в Конституции Грузии, инициированы в парламенте страны.



На сегодняшнем заседании бюро был представлен проект, подписанный 116-тью депутатами, который предполагает разово допуск избирательных блоков к парламентским выборам 2020 года, упразднение «бонусной» системы, поправку статьей о свободе вероисповедания и полномочиях Конституционного суда в связи с выборами.



С учетом регламента, парламентскому комитету по процедурным вопросам и правилам поручена проверка подлинности депутатских подписей, для этого у комитета есть недельный срок.



Как только будет подтверждена подлинность подписей, будет создана комиссия по всенародному обсуждению конституционных изменений, которая проработает один месяц.



Большинство планирует принять конституционные изменения в двух чтениях до 15-го декабря.

В третьем чтении проект будет принят на весенней сессии.















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