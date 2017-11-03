Парламент Грузии готовится внести поправки в новую Конституцию

03.11.2017 16:09 Парламент Грузии приступает к работе над поправками к новой Конституции, которая была приняты 13 октября 2017 года. Соответствующий законопроект был инициирован 2 ноября 116 членами Парламента, и его целью является отражение отдельных рекомендаций Венецианской комиссии в новой Конституции.



Согласно законопроекту, к парламентским выборам 2020 года партии одноразовым образом получат право на создание избирательных блоков. Кроме того, будет упразднена бонусная система, которая предоставляет нераспределенные в Парламенте мандаты вышедшей на парламентских выборах на первое место партии.



Кроме того, будут уточнены положения конституционных оснований для ограничения свободы убеждений, вероисповедания и совести, из которых будут изъяты термины «государственная безопасность», «предотвращение преступления» и исполнение правосудия».



В то же время, поправки будут внесены в положения о полномочиях Конституционного суда, касающихся рассмотрения конституционности избирательного законодательства. В частности, Конституционный суд сможет признать неконституционными избирательные нормы, принятые в течение 15-месячного периода до выборов, вместо 12-месячного периода, как это предусматривается в существующей редакции новой Конституции. Кроме того, будет аннулирована запись, согласно которой, вопрос конституционности выборов Конституционный суд решает при полном согласии всего состава членов Конституционного суда по списку.



С целью внесения указанных поправок в новую Конституцию Парламент Грузии 2 ноября уже приступил к процедуры всенародного обсуждения законопроекта, в связи с чем была создана специальная комиссия в составе десяти человек. Комиссию возглавляет председатель Парламента Ираклий Кобахидзе. От парламентской оппозиции к работе комиссии присоединится представитель Альянса патриотов, вице-спикер Парламента Ирма Инашвили.



Другие парламентские оппозиционные партии - Европейская Грузия и Единое национальное движение - отказались участвовать в обсуждении конституционных поправок.



«Процесс пересмотра Конституции завершился только-что, и вновь начинается пересмотр Конституции начинается, чем самым, Грузинская мечта признает, что они приняли плохую Конституцию. Мы бы поддержали улучшение Конституции, если в этом процессе пересмотра власти и Грузинская мечта были бы готовы к проведению реального диалога по тем ключевым вопросам, которые поднимал весь оппозиционный спектр, в том числе и Европейская Грузия. Это – проведение выборов в 2020 году по пропорциональной системе и сохранить грузинскому народу право, чтобы он сам избирал президента», - заявил представитель Европейской Грузии Зураб Чиаберашвили.



Смысла участвовать в работе комиссии не видит и представитель Единого национального движения Роман Гоциридзе.



«Какая комиссия была такой, где учитывали мнение оппозиции, хотя бы если вспомним работу той же предыдущей Конституционной комиссии. Участие в ней означает, что мы поддерживаем эту Конституцию. Исправление замечаний Венецианской комиссии, что происходит сейчас, это не означает, что все замечания Венецианской комиссии будут исправлены, поэтому мы не можем согласиться частичными изменениями и сможем оправдать в целом этот крайне негативный конституционный процесс», - заявил Роман Гоциридзе.



Представитель Грузинской мечты, заместитель председателя Юридического комитета Давид Матикашвили обвинил оппозицию в проведении «политического шоу».



«Я не могу понять, они не хотят, чтобы к 2020 году существовали блоки? Они не хотят снижения барьера до трех процентов? Не хотят пропорциональной системы в 2024 году? Чему они противятся, вот это не понятно. Поэтому прямо могу сказать, что оппозиция ст ставит именно политическое шоу. Именно оппозиция не может выйти из своей оппозиционной повестки дня. Не может сказать, что белое это белое, а черное это черное», - заявил Давид Матикашвили.



После всенародного обсуждения конституционных поправок в течение одного месяца Парламент примет поправки к концу декабря в двух слушаниях. А в третьем и окончательном слушании конституционные поправки будут утверждены на весенней сессии 2018 года.



Желание внести изменения в новую Конституцию связи с избирательными блоками и бонусной системой парламентское большинство выразило на заключительном этапе конституционной реформы, однако ему не удалось сделать это по своей собственной инициативе, так как уже истекли сроки внесения существенных изменений в проект новой Конституции.



Грузинская мечта выразила готовность утвердить эти изменения, если президент вернул бы Парламенту на обсуждение новую Конституцию и в своих мотивированных замечаниях отразил бы только вопросы избирательных блоков и бонусной системы. Однако президент Маргвелашвили наряду с этими вопросами в свои мотивированные замечания внес также и вопросы о прямых выборах президента и проведения парламентских выборов 2020 года полностью по пропорциональной системе, из-за чего Грузинская мечта не приняла мотивированные замечания президента и, в результате, новая Конституция была утверждена без изменений.



Новая Конституция вместе с поправками, инициированными Парламентом 2 ноября, войдет в силу после следующих президентских выборов.



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