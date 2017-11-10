ЕНД и «Европейская Грузия» пока не определились с кандидатами в президенты

10.11.2017 11:35 Мы пока не начали разговор о конкретных кандидатурах, поскольку всего несколько дней назад закончились т.н. выборы 21 октября - заявил заместитель председателя политического совета "Единого национального движения" Заза Бибилашвили о будущих президентских выборах.



Наряду с этим Заза Бибилашвили отметил, что на данном этапе главной целью для партии является обжалование выборов самоуправления.



"Мы ежедневно предаем гласности все новые факты того, как были сфальсифицированы выборы. Это является сегодня нашей главной целью. А затем, разумеется, не в механическом режиме, а с целью реально победить власть, мы переключимся на процесс выбора кандидата в президенты, и естественно, общество обязательно очень скоро узнает, кто это будет"- заявил Заза Бибилашвили.



По словам члена парламентской фракции "Европейская Грузия", Серго Ратиани, его партия планирует назвать кандидата в президенты, но на данном этапе еще не известно, кто это будет. По словам Ратиани, в партии обсудят, кого выдвинут кандидатом в президенты.



"Грузинская мечта" сделала все для того, чтобы принизить институт президента. Но все-таки эти выборы будут одним из самых значимых выборов в политической жизни Грузии. Соответственно, у нас будет свой кандидат"- заявил Серго Ратиани.



















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