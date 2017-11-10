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Украинская погранслужба опровергает задержание 11-летнего сына Саакашвили в аэропорту
10.11.2017 23:53
Сына лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской обладминистрации и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили беспрепятственно пропустили в Украину и по прибытию в аэропорт "Борисполь" не задерживали, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Никаких ограничений относительно его мы не применяли. В отношении 11-летнего ребенка, который прибыл из Тбилиси и которого никто не встречал, были приняты меры в виде содержания до прибытия встречающего лица", - сказал О.Слободян агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.
Помощник главы Госпогранслужбы проинформировал, что после того, как М.Саакашвили прибыл в аэропорт, ребенок был передан отцу.
Ранее в этот день М.Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что его 11-летний сын и сопровождавшее его лицо были задержаны в пятницу в аэропорту "Борисполь" без объяснения причин.
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