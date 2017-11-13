Кадровые перестановки в правительстве Грузии

13.11.2017 11:25 Премьер-министр Грузии проводит специальный брифинг, посвященный кадровым перестановкам и структурным изменениям в правительстве Грузии.



Согласно озвученным изменениям, компонент управления природными ресурсами, входивший в компетенцию Министерства по охране окружающей среды, а также министерство энергетики будет входить в состав Министерства экономики Грузии. Возглавлять ведомство будет Дмитрий Кумсишвили, занимавший пост министра финансов. Следует отметить, что ранее Кумсишвили уже возглавлял министерство экономики Грузии.



Действующий министр экономики Георгий Гахария назначается министром внутренних дел. Он также будет занимать должность вице-премьера.



В результате слияния Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и Совета безопасности и управления кризисами будет создан Центр управления чрезвычайными ситуациями, который возглавит Георгий Мгебришвили, занимавший доселе пост министра внутренних дел.



«Согласно запланированным изменениям, в результате слияния Совета по управлению кризисами и Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями создается Центр управления чрезвычайными ситуациями, который возглавит Георгий Мгебришвили. Это будет оснащенная оперативными функциями и соответствующей техникой служба, которая будет прямо подчиняться премьеру. Благодаря своему опыту Георгий Мгебришвили будет хорошим руководителем этой структуры», - заявил Квирикашвили.



Министром финансов назначается генеральный директор "Грузинской железной дороги" Мамука Бахтадзе.



«У него хорошее образование и опыт. Он показал конкретные результаты в условиях управления «Грузинскими железными дорогами». Именно в этот период «Грузинские железные дороги» были интегрированы в коридор шелкового пути. Началась очень активная работа над созданием нового транзитного коридора, связывающего страны Залива и Черного моря, были внедрены современные системы управления и введены новые современные составы. Мамука Бахтадзе является доктором технических наук, он защитил степень магистра бизнес-администрирования в известной школе Европейского института управления бизнесом во Франции», - заявил Квирикашвили.



В министерство образования и науки будет входить управление делами молодежи, которое входил в Минкультуры. Пост министра образования займет Михеил Чхенкели, который в настоящее время является проректором Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили.



«По профессии он математик, окончил докторантуру Университета Пенсильвании в США. На протяжении 20 лет он преподавал в ведущих американских университетах. Михаил Чхенкели является обладателем множества наград за научную и педагогическую деятельность, в том числе и награды Университета Пенсильвании за лучшее преподавание и т.д. Он читает лекции в США и имеет тесные профессиональные связи со многими ведущими университетами», - заявил Квирикашвили.



В ведение Минкультуры войдет спортивная часть министерства по делам спорта и молодежи. Михаил Гиоргадзе по-прежнему будет возглавлять ведомство.



Будет закрыто и министерство по делам охраны окружающей среды. Оно войдет в состав министерства сельского хозяйства. Возглавит ведомство Леван Давиташвили.



Аппарат Государственного министра по делам евроинтеграции вольется в состав МИД Грузии. Руководить ведомством по-прежнему будет Михаил Джанелидзе.



"Очередные выборы и полученное от населения большое доверие дают нам мандат, не сворачивая, продолжить курс и, более того, объявить новую волну изменений, которая ответит на вызовы и служит нашей главной задаче — обеспечить благополучие населения и каждого гражданина, а также быстрое развитие страны. Для этого мы планируем провести ряд структурно функциональных изменений, над которыми работала наша команда", — заявил Квирикашвили на брифинге.



Он подчеркнул, что планируемые изменения будут служить большему прогрессу и формированию современного государства и еще более гибкого государственного аппарата, что поспособствует максимальному сокращению административных ресурсов.



Для проведения структурной реформы правительству Грузии будет необходимо внести в парламент страны соответствующие поправки в закон "О правительстве Грузии". Cоответствующее решение будет принято на заседании правительства.

















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