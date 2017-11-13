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Количество министерств в Грузии сокращается до 14
13.11.2017 13:29
В результате структурных и кадровых изменений в правительстве, количество министерств сократится с нынешних 18 до 14. Соответственно, упразднены: аппарат государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министерства по делам спорта и молодежи, энергетики и охраны окружающей среды.
Аппарат государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции присоединен к министерству иностранных дел.
Министерство культуры и охраны памятников присоединяет к себе спортивный компонент министерства по делам спорта и молодежи, министерство возглавит Михаил Георгадзе. Молодежный компонент министерства по делам спорта и молодежи переходит к министерству образования.
Министерство охраны окружающей среды объединяется с министерством сельского хозяйства, а министерство энергетики присоединяется к министерству экономики.
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