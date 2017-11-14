Новые министры приступят к работе с сегодняшнего дня

14.11.2017 11:57 Полномочия заместителей министров внутренних дел, образования и науки, финансов и экономики прекращены. Соответствующий указ премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили опубликован на веб-странице правительства Грузии.



Кроме того, уже опубликованы указы премьера об освобождении министров и назначении новых руководителей ведомств. В частности, с должности освобожден министр финансов Дмитрий Кумсишвили, назначенный министром экономики и устойчивого развития. Как и прежде, на него возложены обязанности первого вице-премьера. Также издан указ о назначении министром финансов Мамуки Бахтадзе.



Согласно указу, с поста министра образования и науки освобожден Александр Джеджелава, эту должность занял Михаил Чхенкели.



Также с поста главы МВД освобожден Георгий Мгебришвили, этот пост занял бывший министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария. Он также будет выполнять обязанности вице-премьера.

Соответственно, на сайте правительства опубликовано и распоряжение об освобождении Гахария с должности министра экономики и устойчивого развития.



К работе на новых должностях министры приступят с сегодняшнего дня.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

