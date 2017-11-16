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Грузия и Германия подписали соглашение об обмене секретной информацией


16.11.2017   16:08
Между правительством Грузии и правительством Федеративной Республикой Германии подписан договор об обмене и двухсторонней охране секретной информации. Об этом сказано в заявлении Службы государственной безопасности.

В СГБ считают, что подписание соглашения будет содействовать последующему развитию, и укреплению сотрудничества и партнерских отношений между Грузией и Германией.

"Начальник Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури, и полномочный посол Федеративной Республики Германии в Грузии Хайке Файчи подписали соглашение "Об обмене, и двухсторонней охране секретной информации между правительством Грузии и правительством Федеративной Республики Германии".

Подписание документа преследует целью формирование правовых норм регуляции двухсторонней охраны секретной информации, обмененной, и созданной в процессе сотрудничества между сторонами, что будет содействовать адекватному реагированию на общие и мировые вызовы Грузией и Германией.

В то же время будет создана крепкая правовая основа с точки зрения обмена секретной информации между двумя странами как в правоохранительной и сфере безопасности, так и внешних отношений и других сферах. Подписание соглашения будет содействовать последующему развитию и укреплению сотрудничества и партнерских отношений между Грузией и Германией"- говорится в заявлении.








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