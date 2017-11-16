Маргвелашвили: «В Грузии без проблем совместно проживают представители различных национальностей»

16.11.2017 17:31 «Толерантность – традиция, существующая в Грузии на протяжении веков», - об этом говорится в специальном обращении президента Грузии Георгия Маргвелашвили, сделанном по случаю Международного дня толерантности.



В послании отмечается, что представители различных народов и религий на протяжении веков бок о бок проживали в Грузии и создавали общую родину.



«Процесс построения свободной европейской Грузии имеет значимость для каждого. Несмотря на различия, участником этого процесса должен стать каждый индивидуум. Культурное разнообразие, признание различных обычаев и традиций и уважительное отношение к ним являются основными условиями консенсуса в обществе, мира и всестороннего развития», - подчеркивается в обращении главы государства.















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