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Власти начинают обсуждение очередных конституционных поправок


17.11.2017   11:11
Начинается всенародное обсуждение проекта изменений, запланированных в ново принятой парламентом Конституции Грузии. Комиссия по организации всенародного обсуждения проведет сегодня первую встречу в Кутаиси в зале пленарных заседаний парламента.

Принять участие в сегодняшнем публичном обсуждении приглашены заинтересованные лица как из Кутаиси, так и из других городов Западной Грузии: Батуми, Зугдиди, Озургети и т.д.

Следующее обсуждение запланировано в конце будущей недели в Тбилиси. По предварительной информации, в нем примут участие лица, приглашенные из городов Восточной Грузии.

Всенародное обсуждение конституционных изменений запланировано и в других форматах.

Работой организационной комиссии руководит председатель парламента Ираклий Кобахидзе.






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