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Власти начинают обсуждение очередных конституционных поправок
17.11.2017 11:11
Начинается всенародное обсуждение проекта изменений, запланированных в ново принятой парламентом Конституции Грузии. Комиссия по организации всенародного обсуждения проведет сегодня первую встречу в Кутаиси в зале пленарных заседаний парламента.
Принять участие в сегодняшнем публичном обсуждении приглашены заинтересованные лица как из Кутаиси, так и из других городов Западной Грузии: Батуми, Зугдиди, Озургети и т.д.
Следующее обсуждение запланировано в конце будущей недели в Тбилиси. По предварительной информации, в нем примут участие лица, приглашенные из городов Восточной Грузии.
Всенародное обсуждение конституционных изменений запланировано и в других форматах.
Работой организационной комиссии руководит председатель парламента Ираклий Кобахидзе.
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