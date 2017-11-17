Власти начинают обсуждение очередных конституционных поправок

17.11.2017 11:11 Начинается всенародное обсуждение проекта изменений, запланированных в ново принятой парламентом Конституции Грузии. Комиссия по организации всенародного обсуждения проведет сегодня первую встречу в Кутаиси в зале пленарных заседаний парламента.



Принять участие в сегодняшнем публичном обсуждении приглашены заинтересованные лица как из Кутаиси, так и из других городов Западной Грузии: Батуми, Зугдиди, Озургети и т.д.



Следующее обсуждение запланировано в конце будущей недели в Тбилиси. По предварительной информации, в нем примут участие лица, приглашенные из городов Восточной Грузии.



Всенародное обсуждение конституционных изменений запланировано и в других форматах.



Работой организационной комиссии руководит председатель парламента Ираклий Кобахидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

