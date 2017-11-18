Показатель смертности детей в Грузии снизился на 26%

18.11.2017 12:37 В Грузии показатель смертности детей в возрасте до пяти лет снизился на 26%, сообщил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко.



Вчера глава Минздрава Грузии представил отчет государственной стратегии в сфере защиты матери и ребенка. В документе также отмечено, что в стране на 33% снизился показатель смертности новорожденных до 28 дней.



По словам Сергеенко, именно снижение показателей смертности является главным результатом, который был достигнут с помощью государственной стратегии.



Обширная часть представленного документа посвящена реформе роддомов Грузии, которая поэтапно реализуется в стране.



Грузия в этом году впервые разработала долгосрочную стратегию защиты здоровья матерей и детей, которая направлена на снижение числа смертности среди рожениц и новорожденных.



Программа под слоганом «Здоровое начало жизни» была создана специалистами Минздрава Грузии при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и Детского фонда ООН (UNICEF). В рамках стратегии, в Грузии начали вести клинический аудит с тем, чтобы выявить проблемы, которые повлекли за собой летальный исход.



Согласно официальным данным, в 2016 году в Грузии на 4,5% сократилось число малышей, рожденных живыми, составив 56,5 тысячи. Среди них больше мальчиков — порядка 28,9 тысячи. Основными причинами смертности стали преждевременные роды, врожденные аномалии и ненадлежащий учет рисков.















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