ЕНД вызывает в парламент главу МИД в связи с насильственной депортацией грузин из Украины

20.11.2017 17:34 «Единое национальное движение» вызывает в парламент главу МИД Грузии Михаила Джанелидзе по вопросу депортации грузин из Украины.



Как заявил один из лидеров партии Роман Гоциридзе, внешнеполитическое ведомство должно детально объяснить, что произошло в связи с депортацией граждан Грузии из Украины.



«Мы не верим заявлениям, якобы грузинская сторона не участвовала в этом процессе, поскольку невозможно, чтобы в территориальные воды Грузии зашло судно, на котором 25 вооруженных украинских конвойных провожают депортированных и об этом не были предупреждены заранее грузинские власти. У нас есть серьезное подозрение, что это была совместная операция, которая противоречит конституциям обеих стран и нормам международного права», - заявил Роман Гоциридзе.



«Национальное движение» сегодня провело около здания МИДа акцию протеста против безразличия грузинской стороны в отношении граждан, депортированных из Украины. После ее завершения «Единое национальное движение» внесло в МИД обращение на имя министра Михаила Джанелидзе и потребовало, чтобы «правительство Грузии прекратило невыполнение конституционных обязательств и отказалось от руководства выборочным принципом по политическому признаку в защите прав граждан Грузии».















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