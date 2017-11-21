Обновленная повестка дня ассоциирования Грузия-ЕС уже в силе

21.11.2017 15:59 После завершения сторонами внутренних процедур, официально задействована обновленная повестка дня ассоциирования Грузии-Евросоюза на 2017-2020 годы, — об этом заявляют в министерстве иностранных дел Грузии.



«Новая повестка дня более амбициозная и дает возможность Грузии, максимально приблизится к стандартам и нормам Евросоюза до 2020 года», — заявляют в министерстве иностранных дел.



По данным внешнеполитического ведомства, повестка для ассоциирования является основным инструментом осуществления соглашения об ассоциации Грузии-Евросоюза и охватывает конкретные приоритеты, согласованные между Грузией и ЕС, во всех сферах сотрудничества, предусмотренных соглашением об ассоциации.



«Грузия достигла значительного прогресса с точки зрения осуществления первой фазы повестки для ассоциирования, приоритетов 2014-2016 годов. Коренные реформы, проведенные страной в этот период, которые обеспечили прогресс страны и продвижения к глубокой политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, признаны и позитивно оценены в новой повестке дня.



На данный момент, Грузия находится в активной фазе осуществления соглашения об ассоциации – идет законодательное и институциональное сближение с ЕС, интенсивно внедряются европейские стандарты в разных сферах, развивается и углубляется отраслевое сотрудничества, активно проходит внедрение европейской практики и интенсификация отношений путем участия в специализированных агентствах и программах ЕС и т.н.



Соответственно, новая повестка дня ассоциации отображает и эти стремления», — заявляют во внешнеполитическом ведомстве и добавляют, что обновленная повестка дня была разработана с активной коммуникацией и интенсивным сотрудничеством с гражданским обществом и предусматривает конкретные приоритеты неправительственных организаций, в таких сферах как: 1) демократия, права человека, хорошее управление и укрепление институция; 2) политика иностранных дел и безопасности; 3) правосудие, свобода и безопасность; 4) торговля и вопросы, связанные с торговлей; 5) экономическое развитие и рыночные возможности; 6) коммуникации, энергоэффективность, защита окружающей среды, климат и гражданская защита; 7) мобильность и отношения между народами.



«Процессе осуществления приоритетов, ЕС готов оказать солидную финансовую или техническую помощь Грузии. С этой целью ЕС разработал новую многолетнюю рамку (2017-2020) – Single Support Framework, которая предусматривает поддержку повестки дня ассоциирования, в том числе с помощью экспертом, разделением лучшей практики и знания, укреплением соответствующих институтов в Грузии и развитием возможностей. ЕС также готов создать новые инструменты помощи для поддержки комплексных реформ, предусмотренных соглашением об ассоциации и повесткой для ассоциации.



В результате укрепленного сотрудничества с ЕС в сфере безопасности, в повестке дня ассоциации отдельным приоритетом выделено это направление. Особое внимание в повестке для ассоциирования уделяется мирному решению конфликта, которое, на фоне оккупационной политики России, является неизменным приоритетом сотрудничества Грузии-ЕС», — говорится в информации, которую распространяет министерство иностранных дел Грузии.















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