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Каладзе: Мэрия готова обеспечить пострадавшие в ходе спецоперации семьи временным жильем


22.11.2017   18:37
Мэр Тбилиси высказал соболезнования семье погибшего спецназовца. Каладзе также отметил, что столичная мэрия готова обеспечить семьи, чье жилье пострадало в ходе спецоперации в Тбилиси, временным жильем.

«Я хочу успокоить семьи, которые живут на улице Бери Габриел Салоси и сказать им, что никто из них не останется без временной крыши над головой», — заявил Каладзе.

Мэр Тбилиси призвал пострадавших обратиться в гамгеоба Исани и звонить по телефонным номерам: 599 53 70 40 ; 2 72 22 22






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