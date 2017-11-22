Каладзе: Мэрия готова обеспечить пострадавшие в ходе спецоперации семьи временным жильем

22.11.2017 18:37 Мэр Тбилиси высказал соболезнования семье погибшего спецназовца. Каладзе также отметил, что столичная мэрия готова обеспечить семьи, чье жилье пострадало в ходе спецоперации в Тбилиси, временным жильем.



«Я хочу успокоить семьи, которые живут на улице Бери Габриел Салоси и сказать им, что никто из них не останется без временной крыши над головой», — заявил Каладзе.



Мэр Тбилиси призвал пострадавших обратиться в гамгеоба Исани и звонить по телефонным номерам: 599 53 70 40 ; 2 72 22 22















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