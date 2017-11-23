Квирикашвили выступит на саммите «Восточного партнерства»

23.11.2017 14:04 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступит на пятом по счету саммите «Восточного партнерства». Глава правительства посетит Брюссель 23-24 ноября.



24 ноября Георгий Квирикашвили выступит с речью на пленарном заседании саммита и будут говорить о прогрессе достигнутом Грузией.



По информации администрации правительства, на саммите «Восточного партнерства» будут рассматриваться как реформы предусмотренные в рамках программы «Восточного партнерства» и процесс имплементации программ, которые успешно осуществила Грузия, а также последующие шаги в рамках «Восточного партнерства».



В рамках визита в Брюссель, премьер проведет двусторонние встречи высокого уровня с лидерами разных стран.















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