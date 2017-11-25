27 ноября будет объявлено днем траура в Грузии

25.11.2017 21:18 По решению премьер-министра Грузии и правительства Грузии, 27 ноября 2017 года будет объявлено днем траура на территории Грузии.



«Правительство Грузии, вместе с населением страны, скорбит в связи с гибелью людей во время трагедии в гостинице «Леогранд» в Аджарии.



В день траура, в честь памяти погибших, по всей территории Грузии будут спущены государственные флаги», — говорится в информации администрации правительства Грузии.















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