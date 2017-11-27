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Квирикашвили: Незаконные действия России в Украине являются продолжением агрессии против Грузии в августе 2008 года
27.11.2017 13:32
Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, — заявил премьер-министр Грузии по завершению встречи с украинским коллегой Владимиром Гройсманом.
Георгий Квирикашвили поблагодарил Украину за безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
«К сожалению, у наших стран схожие проблемы и вызовы. Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, жестко осуждаем оккупацию и аннексию автономной республики Крым и города Севастополя , незаконные и агрессивные действия Российской Федерации в восточных регионах Украины.
Незаконные действия России в Украине являются продолжением агрессии, осуществленной в Грузии в августе 2008 года и в результате которой оккупированы регионы Грузии — Абхазия и т.н. Южная Осетия/ Цхинвальский регион», — отметил Квирикашвили, подчеркнув важность взаимной поддержки и согласованных действий двух государств на международной арене.
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