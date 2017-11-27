Квирикашвили: Этот год отличается особенной интенсификацией отношений Грузии и Украины

27.11.2017 13:56 «Я рад, что текущий год отличается особенной интенсификацией отношений Грузии и Украины, что выразилось в ни одном визите высокого ранга и мероприятиях, а также в активном сотрудничестве на секторальном и парламентском уровнях», — об этом заявил премьер – министр Георгий Квирикашвили после встречи с главой правительства Украины Владимиром Гройсманом.



Как отметил Квирикашвили ,Украина на протяжении многих лет остается важнейшим торговым патнером Грузии.



«Особенно хочу отметить стратегическое партнерство наших стран, которые стали более тесными, более дружественными и которые основаны на наших общих интересах и устремлениях, чтобы быть полноценными членами мирового сообщества. Я рад, что этот год отличается особенной интенсификацией отношений Грузии и Украины. Хочу вспомнить визит президента Украины Петра Порошенко, который оказался успешным государственным визитом. Нужно отметить, что кроме плодотворных политических отношений, активно развиваются торгово – экономические связи, туризм и культурно – гуманитарные отношения», — отметил Георгий Квирикашвили.



По словам премьера, отрадно, что в этом году товарооборот между Грузией и Украиной вырос на 19% и составил почти полмиллиарда долларов.



«Украина находится на пятом месте среди основных торговых партнеров Грузии. Хотя эти цифры не показывают весь экономический потенциал сотрудничества наших стран. Мы должны наметить амбициозные задачи и общими усилиями развивать торговые взаимоотношения.



Приветствую визит премьер – министра Украины в Грузию, в рамках которого были подписаны два меморандума, касающиеся регистрации земли и развития кадастровой системы, а также контроля качества медикаментов», — заявил Георгий Квирикашвили.















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