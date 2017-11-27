|
Грузия и Украина будут работать над упрощением сообщения между странами
27.11.2017 16:16
Граждане Грузии и Украины, возможно, вскоре смогут использовать электронные паспорта, или ID-карты, для путешествия между странами; обсудить этот вопрос призвал украинский премьер-министр Владимир Гройсман в рамках своего визита в Тбилиси.
Гройсман прибыл накануне в Тбилиси с двухдневным официальным визитом для участия в форуме «Шелкового пути». Это его первый официальный визит в Грузию.
«Нам необходимо упростить путешествие между нашими странами для наших граждан. Мы выражаем желание начать диалог в связи с признанием ID-карт, что бы наши граждане могли проще посещать друг друга», — заявил Гройсман на пресс-конференции.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна