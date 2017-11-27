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Грузия и Украина будут работать над упрощением сообщения между странами


27.11.2017   16:16
Граждане Грузии и Украины, возможно, вскоре смогут использовать электронные паспорта, или ID-карты, для путешествия между странами; обсудить этот вопрос призвал украинский премьер-министр Владимир Гройсман в рамках своего визита в Тбилиси.

Гройсман прибыл накануне в Тбилиси с двухдневным официальным визитом для участия в форуме «Шелкового пути». Это его первый официальный визит в Грузию.

«Нам необходимо упростить путешествие между нашими странами для наших граждан. Мы выражаем желание начать диалог в связи с признанием ID-карт, что бы наши граждане могли проще посещать друг друга», — заявил Гройсман на пресс-конференции.






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