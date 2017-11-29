Грузия начала изучать вопрос о введении режима свободной торговли с Индией

29.11.2017 11:46 Грузия, которая находится на «исторически важном перекрестке», связывает экономики и культуры Востока и Запада, - заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили на Форуме «Шелковый путь» в Тбилиси 28 ноября.



На тбилисском двухдневном форуме «Шелковый путь», который впервые прошел в Тбилиси в 2015 году, собрались политики и бизнесмены из 37 стран, а также представители международных организаций.



«Для Грузии будет огромная возможность уважать и честь внести свой скромный вклад в укрепление надежных связей между континентами», - обратился Квирикашвили к присутствующей аудитории.

Он также отметил, что правительство Грузии «не пожалеет усилий для обеспечения того, чтобы в сотрудничестве с международными партнерами придать новый толчок диверсификации транспортных маршрутов и повышению их эффективности в рамках «Шелкового пути», а также реализации проектов, которые содействуют укреплению экономических и цивилизационных связей между Европой и Азией».



Подчеркнув преимущество Грузии, как торгового маршрута, Квирикашвили заявил, что страна является «открытой экономикой. Мы заняли восьмое место в мире с точки зрения экономической свободы и девятое место с точки зрения простоты ведения бизнеса».



Он также отметил, что «у нас есть один из самых либеральных торговых режимов в мире, и у нас есть режим свободной торговли со всеми соседями, ЕС, Европейской ассоциацией свободной торговли, странами Восточной Европы и Центральной Азии и Китаем».



«Мы начали изучать возможности с Индией», - добавил он.



Глава правительства Грузии также отметил, что страна готова внести свой вклад в развитие т.н. среднего коридора «Нового Шелкового пути». Как вы знаете, в тесном сотрудничестве с правительствами Турции и Азербайджана, в октябре была задействована железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, которая соединила по альтернативному маршруту страны Центральной Азии с сетью европейских железных дорог».



Он подчеркнул новую волну развития портовой инфраструктуры, которую «мы связываем с глубоководным морским портом Анаклия, который будет беспрецедентным на побережье Черного моря по своим масштабам и создаст совершенно новые возможности в этом коридоре».



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