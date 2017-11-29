Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В ЕСПЧ наблюдается тенденция снижения количества исков из Грузии - Минюст


29.11.2017   14:42
В министерстве юстиции Грузии заявляют, что в последние годы есть четкая тенденция снижения количества исков из Грузии. Об этом Первому каналу заявил глава департамента государственного представительства в международных судах Бека Дзамашвили.

«В последние годы наблюдается четкая тенденция снижения количества исков из Грузии. Например, если в 2010, 2011 и 2012 годы против Грузии поступало до 400 исков, в 2016 году поступило лишь 80 и 2016 году — 74. Что означает, что количество исков сократилось приблизительно в пять раз. Это четкая индикация того, что у населения есть доверие в отношении государственных институтов и оно верит, что защита прав возможна внутри страны», — заявил Бека Дзамашвили.

По информации министерства, с 2012 года по 82 делам оформлено соглашение между государством и истцом, а по 39 делам делопроизводство завершилось односторонней декларацией.

После того, как Грузия стала членом Евросовета и присоединилась к Евроконвенции, по 2016 год, она проиграла 52 дела из 68.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия может ввести режим свободной торговли с Индией
Проект порта Анаклия рассмотрели на «Тбилисском форуме Шелкового пути»
В Грузии создается израильский технологический хаб
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
Цхинвальский режим освободил гражданина Грузии взамен на освобождение жителя Абхазии
Абашидзе: Грузия и Россия рассмотрят в Швейцарии договор о мониторинге торговых коридоров
Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Специальным представителем Грузии по вопросам "Нового Шелкового пути" назначен Мамука Бахтадзе
Зиядов: порт Анаклия и порт Баку – две двери одного тоннеля
В Тбилиси упраздняют т.н. совет по застройке города
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна