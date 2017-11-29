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В ЕСПЧ наблюдается тенденция снижения количества исков из Грузии - Минюст
29.11.2017 14:42
В министерстве юстиции Грузии заявляют, что в последние годы есть четкая тенденция снижения количества исков из Грузии. Об этом Первому каналу заявил глава департамента государственного представительства в международных судах Бека Дзамашвили.
«В последние годы наблюдается четкая тенденция снижения количества исков из Грузии. Например, если в 2010, 2011 и 2012 годы против Грузии поступало до 400 исков, в 2016 году поступило лишь 80 и 2016 году — 74. Что означает, что количество исков сократилось приблизительно в пять раз. Это четкая индикация того, что у населения есть доверие в отношении государственных институтов и оно верит, что защита прав возможна внутри страны», — заявил Бека Дзамашвили.
По информации министерства, с 2012 года по 82 делам оформлено соглашение между государством и истцом, а по 39 делам делопроизводство завершилось односторонней декларацией.
После того, как Грузия стала членом Евросовета и присоединилась к Евроконвенции, по 2016 год, она проиграла 52 дела из 68.
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