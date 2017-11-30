В Грузии декриминализовали употребление марихуаны

30.11.2017 18:14 Конституционный суд Грузии сегодня удовлетворил иск партии «Гирчи» и упразднил уголовное наказание за употребление марихуаны.



Согласно Уголовному кодексу Грузии, повторное употребление марихуаны является уголовным преступлением, не предполагающим тюремного заключения.



Согласно решению суда, употребление конопли и марихуаны больше не будет считаться уголовным преступлением и не подпадает под статью «незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров», так как оно не соответствует статье 16 конституции Грузии, согласно которой «каждый обладает правом свободного развития своей личности».



В решении Конституционного суда говорится, что «Право человека самостоятельно выбирать форму отдыха и осуществлять соответствующие активности, в том числе, употреблять марихуану, представляет собой сферу, защищенную личной автономией человека».

Иск в Конституционный суд против парламента Грузии внес член партии «Гирчи» Гиви Шанидзе. Ответчик доказывал, что употребление марихуаны может происходить как в медицинских целях, так и в целях развлечения — главное, что человек имеет право самостоятельно выбирать подходящую для себя форму разгрузки и отдыха.



«Суд посчитал, что запрет на употребление марихуаны представляет собой шаг в защите общественного здоровья, но установление уголовного наказания с целью, чтобы человек не вредил собственному здоровью, представляет собой такую форму проявления государственного патернализма, которая несовместима со свободным обществом», — говорится в решении, опубликованном на сайте суда.



Суд указал, что сторона ответчика не смогла представить доказательства, основанные на научных исследованиях или жизненном опыте, на основании которых суд смог бы заключить, что воздействие марихуаны или состояние абстиненции создает увеличенную угрозу совершения преступления и/или нарушения общественного порядка.



Суд также отметил, что ответчики не смогли представить доказательства, что марихуана по своим биологическим или химическим свойствам вызывает формирование потребности использовать другие наркотические средства.

«Суд посчитал, что в случае индивидуального употребления наказание не может рассматриваться как подходящее средство для защиты общественного порядка», — говорится в решении Конституционного суда.



Суд считает, что в отдельно взятом случае факт употребления марихуаны исходя из природы действия содержит меньшую угрозу для общественного интереса, так как в это время есть низкая возможность распространения наркотического средства.



В cамой партии «Гирчи» решение суда уже назвали «историческим».



«Сегодня мы получили больше свободы! С сегодняшнего дня в Грузии курение конопли больше не криминал! Поздравляю!», — написал на своей странице в фейсбуке член партии «Гирчи» Ника Кавтарадзе.



Следует отметить, что согласно действующему законодательству, хранение марихуаны весом более 70 грамм все еще предусматривает наказание в форме ограничения свободы.















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