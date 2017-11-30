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Зоидзе: Ни у кого не должно быть иллюзий по поводу легализации марихуаны
30.11.2017 18:56
Председатель комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе приветствует решение Конституционного суда всвязи с декриминализацией марихуаны.
Как заявил зоидзе, исходя из прав человека, решение Конституционного суда обязательно к исполнению.
«Недавно парламент принял изменения на основании решения Конституционного суда, в следствии чего произошла либерализация потребления марихуаны в личных целях. Это не касается 260-й статьи, которая предполагает реализацию и распространение. Поэтому, ни у кого не должно быть иллюзий, что случится легализация марихуаны. Продажа и распространение марихуаны остается наказуемыми. Употребление марихуаны в личных целях теперь не будет уголовно преследоваться, а будет применяться только административные штрафы. За личноеупотребление марихуаны мы не должны сажать людей в тюрьму», — заявил Зоидзе.
По словам депутата, весь мир признал, что борьба с употреблением наркотиков репрессивными методами неэффективна.
Напомним, что Конституционный суд сегодня принял решение об аннулировании уголовной ответственности всвязи с употреблением марихуаны в личных целях.
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