Беселия не исключает увеличения числа потребителей марихуаны из-за решения Конституционного суда

30.11.2017 22:06 Решение Конституционного суда является окончательным и нам предстоит работать над этими изменениями, - об этом заявила председателей комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Эка Беселия, комментируя решение Конституционного суда Грузии, предполагающее декриминализацию марихуаны.



«Это решение, естественно, не простое. Мы в это же время работали в параллельном режиме над тем законопроектом, который инициирован комитетом по здравоохранению, а также представителями другого комитета. И там был учтен вопрос декриминализации этой статьи, т.е. статьей 273 предполагается перенесение ответственности потребителей в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно решению Конституционного суда, это касается лишь потребления конкретного наркотика. Естественно, мы не может противостоять этому решению и оно окончательно. Соответственно, законодатель обязан, отразить это решение в Кодексе. Нам предстоит работать над этими изменениями.



Что касается ожиданий, это может вызвать увеличение потребителей. Вообще, практика такова, однако, также нам всем нужно думать и о превентивных мероприятиях, чтобы число потребителей было бы как можно малым и для этого нужно будет включить комплексные мероприятия, такие как образовательные, превентивные сервисы и т.д. Для того чтобы в стране не было много наркозависимых людей. Наши видение и подход таковы, чтобы у нас была политика, ориентированная на заботу», - заявила Эка Беселия.















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