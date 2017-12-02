Госсекретарь США встретится с главой МИД Грузии в Брюсселе

02.12.2017 15:36 Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсом в рамках министериала НАТО, который в ближайшие дни пройдет в Брюсселе, говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.



Встреча министров иностранных дел стран-членов и партнеров НАТО пройдет в Брюсселе 5-6 декабря. Основной темой встречи будет политика «Открытых дверей» альянса и сотрудничество со странами-аспирантами НАТО.



Как говорится в сообщении Госдепа, госсекретарь США встретится с Джанелидзе, чтобы выразить поддержку Вашингтона расширению сотрудничества Грузии и НАТО.



В Брюсселе Тиллерсон также встретится с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



Известно, что с 4 по 8 декабря, помимо Брюсселя, Тиллерсон также посетит Вену и Париж. В Вене госсекретарь будет участвовать в министерском форуме ОБСЕ, а в Париже — встретится с представителями французского руководства.



В январе 2009 года Грузия и США подписали в Вашингтоне Хартию о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.



В июле 2016 года в Тбилиси глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили и госсекретарь США Джон Керри подписали меморандум «Об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США».



В декабре того же года прибывший в Тбилиси заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер подписал с министром обороны Грузии Леваонм Изория рамочное соглашение в сфере безопасности на 2016-2019 годы.



В феврале 2017 года стало известно, что в рамках рамочного соглашения США построят в Грузии центр боевой подготовки по аналогу базы Хохенфельс в Германии. Центр расположится в поселке Вазиани (близ Тбилиси).



В ноябре 2017 года было объявлено, что США выделят Грузии более 100 миллионов долларов на повышение возможностей обороны. Кроме того, Госдепартамент США разрешил продажу Грузии противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 75 миллионов долларов.















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