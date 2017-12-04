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Отношения Грузия - ЕС еще раз укрепились на саммите Восточного Партнерства - Янош Херман
04.12.2017 13:14
Янош Херман – Отношения Грузии-ЕС еще раз укрепились на саммите Восточного Партнерства
По словам посла Евросоюза в Грузии, Яноша Хермана, проведение конференции – «Евросоюз и партнеры – многообразия для крепкого единства» в Грузии очень важно.
«С одной стороны, у ЕС и Грузии есть отношения, а также соглашение об ассоциации и эти отношения еще раз укрепились на саммите Восточного Партнерства несколько дней назад. С другой стороны, в рамках существующих и утвержденных отношений мы должны думать о будущем, и о том, как должны развиваться и углубляться эти отношения. Проведение конференции – «Евросоюз и партнеры – многообразия для крепкого единства» в Грузии очень важно», — заявил Янош Херман.
Международная парламентская конференция «Евросоюз и партнеры – многообразия для крепкого единства» открылась сегодня. К участникам конференции обратились премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и председатель парламента Ираклий Кобахидзе.
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