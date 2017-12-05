Сейчас в Украине и Грузии начинается настоящая борьба - супруга Саакашвили

05.12.2017 17:37 «Это не конец чего-то, а начало нового типа, и мы в семье настроены оптимистично» - заявила бывшая первая леди Грузии Сандра Руловс в телефонном включении в эфире "Рустави 2".



По заявлению Сандры Руловс, они долгие месяцы ждали сегодняшних событий, и в особенности на последней неделе, когда людей из окружения Саакашвили депортировали в Грузию.



"Миша тоже ожидал этого, но его активность вместе с партией не прекращалась. Он, так сказать, смог разбудить народ в эти последние недели, и думаю, результат налицо. То, что сегодня произошло, разумеется, совершено незаконно. Ворвались в его квартиру, взяли его в центре Киева, запихнули в маршрутное такси"- заявила Сандра Руловс.



По заявлению бывшей первой леди, ночью Михеил Саакашвили написал ей что-то в связи с организационными вопросами, и предупредил, быть осторожными.



"Я, так же как и вы, смотрю в прямом эфире, и получаю информацию от его сторонников. Я не спокойна, но я надеюсь, поскольку мы видим, что его сторонники, и украинский народ рядом с ним"- заявила Сандра Руловс.



В то же время бывшая первая леди затрудняется прогнозировать, как будут развиваться события.



"Этого никто не знает, когда в дело включен Миша, события всегда развиваются так, как никто не ожидает. Я знаю, что он испытывает там, в том маршрутном такси, он очень переживает, знает, что это решающий момент для него. Мы все верим, что это дело является результатом сговора олигархов"- заявила Сандра Руловс.



Сегодня же Сандра Руловс написала на своей странице Facebook, что то, что происходит сейчас в Украине, не завершение, а начало настоящей борьбы.



"Как уже известно, сегодня Порошенко в центре Киева, в жилой квартире осуществил нападение на моего супруга. Они думают, что это конец политического преследования, текущего в течение многих месяцев, но в действительности сейчас начинается настоящая борьба в Украине и Грузии"- пишет Сандра Руловс.



По ее же словам, Михеил Саакашвили много говорил на эту тему публично, и все ожидали этого.



Сегодня в Киеве задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Позже его сторонникам удалось освободить задержанного Саакашвили. В эти минуты он проводит митинг у Верховной Рады Украины.



















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