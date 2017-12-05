Украина задействовала особый режим въезда для грузинских журналистов?

05.12.2017 23:03 В Украину не пустили журналистов двух ведущих каналов Грузии. Среди них корреспондент европейского бюро телекомпании "Рустави 2" Тамар Нуцубидзе и корреспондент канала ТВ "Пирвели" Вахо Саная.



Как рассказала Нуцубидзе, ее не пропустили несмотря на то, что она представила все необходимые документы, в том числе документы, удостоверяющие работу в евроструктурах.



По ее словам, пограничники отказали ей во въезде по причине того, что "она не смогла назвать целью приезда в Киев", хотя более глупого объяснения для отказа во въезде журналисту придумать сложно.



Нуцубидзе также рассказала, что по словам пограничников, ей отказано во въезде в одноразовом порядке и она не внесена в "черный список".



Что касается Вахо Саная, по сообщению "ТВ Пирвели", пограничники досконально изучили документы съемочной группы, после чего отказали им во въезде. Причины отказа названы не были.



В то же время в Украину свободно пропустили съемочную группу телеканала "Имеди", открыто представляющего в последние годы интересы действующей власти Грузии. О том, что корреспондент телеканала "Имеди" был пропущен в Киев, сообщила телекомпания "ТВ Пирвели".















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